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سليانة: إنتصاب سوق الدواب بالكريب والسوق الأسبوعية بمكثر رغم تواصل الحجر الصحي الشامل

2021/06/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

إنتصب منذ ساعات الفجر الاولى من اليوم الاثنين، سوق الدواب بالكريب من ولاية سليانة، وايضا السوق الأسبوعية بمعتمدية مكثر، رغم تواصل قرار الحجر الصحي الشامل

وشهدت سليانة المدينة إكتظاظا أمام البنوك وحركية عادية، وتواصلت الإحتفالات الخاصة ليلا (الأعراس) بعدد من المعتمديات، في حين أغلقت المطاعم والمقاهي

ومن المنتظر أن تنعقد اليوم الإثنين اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لتقييم الوضع الوبائي بالجهة، على أن يتم إتخاذ إجراءات في علاقة بتطور الوضع الصحي

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها أعلنت مؤخرا الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية

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