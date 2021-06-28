سليانة: تسجيل أعلى نسبة إختطار منذ بداية الجائحة بـ708 حالات لكل 100 ألف ساكن

سجلت ولاية سليانة في الفترة الممتدة بين 13 و26 جوان الجاري نسبة إختطار هي الأعلى منذ بداية الجائحة بلغت 708 حالات لكل 100 ألف ساكن إضافة إلى بلوغ نسبة الحالات الإيجابية 61 بالمائة، وفق ما ذكره، اليوم الإثنين، المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي.

ووجّه المسؤول الجهوي، في تصريح لـ”وات”، نداء إلى كافة المواطنين للإلتزام بالحجر الصحي الشامل نظرا لخطورة الوضع الوبائي خاصة مع رصد حالتي إصابة بالسلالة الهندية سريعة الإنتشار، وما قد يسببه ذلك من تجاوز لطاقة اإستيعاب المستشفيات وإرتفاع الطلب على الأوكسيجين.

وأكد، في هذا الصدد، أن طاقة الإستيعاب بعدد من المستشفيات المحلية تجاوزت 200 بالمائة حيث تم إيواء 25 مصابا بفيروس “كورونا” بمستشفى محلي طاقة إستيعابه 8 آسرة، مع تضاعف إستهلاك الأوكسيجين، فيما بلغت طاقة الإستيعاب بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة 100 بالمائة منذ أسبوع تقريبا.

وأضاف أنه تم خلال الأسبوع المنقضي تسجيل 15 حالة وفاة أي بمعدل حالتين يوميا من بينها حالة وفاة لطفل يعاني من أمراض مزمنة، فضلا عن رصد إصابات في صفوف الأطفال (أعمارهم تتراوح بين شهرين و8 أشهر).

وأشار المدير الجهوي للصحة إلى أنه سيتم مساء اليوم تركيز مستشفى عسكري ميداني بطاقة إستيعاب 4 آسرة إنعاش و80 سرير أوكسيجين.