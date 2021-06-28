سليانة: عمال المقاهي يغلقون الطريق الرئيسية أمام الولاية ويشعلون العجلات المطاطية

يواصل عدد من عمال المقاهي بولاية سليانة تحركاتهم الإحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي حيث عمدوا ظهر اليوم الإثنين إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية في الإتجاهين، وإشعال العجلات المطاطية، إلى جانب غلق مدخل المدينة ومنع حركة الجولان.

و ذكر أسامة المحرزي، المتحدث بإسم المحتجين، في تصريح لـ”وات”، أن المحتجين يرفضون قرار السلطة الجهوية والمتمثل في تمتيع عدد منهم بمبلغ ـ50 دينارا و طرد غذائي، موضحا أن هذا القرار لم يراع ظروفهم الإجتماعية الصعبة منذ الإعلان عن الحجر الصحي الشامل.

وقال المتحدث ذاته إن “أغلبهم أصبح عاجزا على خلاص ديونه وتوفير أدنى المستلزمات الحياتية لعائلته”، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عاجلة لقطاعهم المتضرّر.

واعتبر أن استثناء المؤسسات الصناعية المصدّرة كلّيا والمساحات التجارية الكبرى من الإلتزام بقرار الحجر الصحي إجراء غير عادل، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى أشكال تصعيدية في حال عدم إيجاد حلول منطقية.

يذكر أن عددا من عمال المقاهي نفّذوا يوم الخميس المنقضي وقفة إحتجاجية تم على إثرها غلق الطريق للتعبير عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل الذي تقرّر اليوم التمديد فيه لمدة أسبوع قابل للتجديد من طرف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث.