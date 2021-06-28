اقرار حجر صحّي شامل في هذه المعتمديّة التابعة لولاية قفصة

قرّرت السلط الجهوية بولاية قفصة الحجر الصحّي المُوجّه بمعتمدية سيدي بوبكر لمدّة 10 أيّام بهدف كبح تفشّي فيروس كورونا، وهي المعتمدية التي صنّفتها وزارة الصحّة السبت الماضي ضمن المعتمديات التي تشهد مُعدّل إنتشار عدوى مُرتفع جدّا.

وحسب بلاغ أصدره والي قفصة، سامي الغابي، فإنّ الحجر الصحّي المُوجّه ينطلق بداية من اليوم الإثنين ليدوم 10 أيّام، ويشمل عدّة تدابير منها على وجه الخصوص منع الجولان الليلي، ومنع كل مظاهر التجمّعات والحفلات العامة والخاصّة، وكذلك منع إرتياد دور العبادة، ورفع الكراسي، ومنع الإستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وحسب وزارة الصحة، فإنّ نسبة الإنذار المرتفعة جدّا لإنتشار وباء كورونا تعني تسجيل أكثر من 100 إصابة على كلّ 100 ألف ساكن، وسجّلت معتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة في الأيام الأخيرة، وإستنادا إلى معطيات عن لجنة مجابهة فيروس “كورونا”، 14 إصابة عن 4500 ساكن.

ومعتمدية سيدي بوبكر هي المعتمدية الوحيدة التابعة لولاية قفصة، التي صنّفتها وزارة الصحة من بين المعتمديات ذات معدّل مرتفع جدّا لإنتشار عدوى فيروس “كورونا”، وذلك من ضمن 13 معتمدية تعُدّها الولاية، في حين صنّفت الوزارة ولاية قفصة من المناطق ذات نسبة الإرتفاع المرتفعة وهي المناطق التي تُسجّل ما بين 50 و 100 إصابة على كلّ 100 ألف ساكن.