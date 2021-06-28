عاجل: المشيشي يدعو اللجنة العلمية الى عقد جلسة عاجلة للنظر في انتشار الوباء…

قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر دعوة أعضاء اللجنة العلمية الى عقد جلسة عاجلة من أجل الوقوف على انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وفق ما أفاد به بلاغ صادر بعد ظهر اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة.

كما دعا مشيشي أعضاء اللجنة العلمية الى الاجتماع من أجل البحث في الطرق العملية النافذة والفعالة للسيطرة على انتشار العدوى باستعمال جميع الامكانيات المتاحة، بما في ذلك القرارات والاجراءات القصوى حفاظا على صحة المواطنين.

ومن جهة أخرى اجتمع رئيس الحكومة صباح اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، مع ولاة تونس الكبرى، ووزير الصحة، والقيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات.

وأذن رئيس الحكومة بفتح تحقيق فوري وعاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة، وأعطى تعليماته لقادة الأسلاك الأمنية من أجل إنفاذ القانون وفرض تطبيق الاجراءات التي قررتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما كلف رئيس الحكومة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وفق ذات البلاغ.

يشار الى ان صورة تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمس الأحد أظهرت شخصا ملقى على قارعة الطريق، أفادت بعض الصفحات أنه أمني يصارع الموت أمام مستشفى ابن الجزار بالقيروان جراء اصابته بكوفيد 19 وعدم حصوله على جرعات من الأوكسجين، مما أدى لاحقا إلى وفاته.