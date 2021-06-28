القيروان: 7 حالات إصابة بالسلالة الهندية من بينهم 4 رضع تماثلوا للشفاء

أفادت كاهية مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، الدكتورة راضية الدبغي، بأن نتائج التقطيع الجيني للعينات أثبتت إصابة سبعة أشخاص بالسلالة الهندية لفيروس كورونا في ولاية القيروان، من بينهم 4 رضع تماثلوا للشفاء، و3 من أعوان الصحة مازالوا في الحجر الصحي الذاتي.

وأضافت خلال اللقاء الإعلامي الدوري بمقر الإدارة الجهوية للصحة حول الوضع الوبائي، أنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف عمليات التقطيع الجيني للكشف عن أعداد المصابين بالسلالة الهندية، التي أصيب بها ما بين 8 و10 أشخاص.

من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، أن الوضع الصحي “ما يزال صعبا بالقيروان”، وأنه “لا يمكن الحديث عن انفراج للوضع الوبائي، ونسبة الإيواء تقارب 100 بالمائة، وفي ظل التوافد الكبير على أقسام الاستعجالي وطلب الإيواء، سواء على أسرة الأوكسيجين أو على أسرة الإنعاش”.

ولفت إلى أنه تم تسجيل نقص في نسبة إيجابية التحاليل إلى حدود 46 بالمائة، “لكنه لا يمكن الحديث حاليا عن الانفراج، في ظل ارتفاع نسبة الوفيات”، مبينا أنه تم منذ بداية شهر جوان تسجيل معدل 9 وفيات في اليوم بمستشفيات الجهة.

وأكد رويس أنه يتم بالتعاون مع وزارة الصحة والمدير العام للصحة العسكرية، تدارس إمكانية تركيز 40 سريرا إضافيا في المستشفى العسكري االميداني.

وأفاد بأنه تم التكفل خلال نهاية الاسبوع المنقضي ب295 مريضا بفيروس كورونا بين القطاع العام والخاص، تم نقل 6 منهم خارج ولاية القيروان، و40 منهم في المؤسسات الخاصة، والبقية تم إيواؤهم بالمؤسسات العمومية.