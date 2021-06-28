منوبة: تسجيل 08 حالات وفاة و410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهدت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، دفن 08 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، منها أربع حالات بطبربة، إحداها لعامل سياحي أصيل طبربة في ال36 من عمره، توفي بمستشفى سهلول بولاية سوسة.

كما تم رصد 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تجميع نتائج الاختبارات السريعة بالقطاع الخاص، ما بين فترة 14 و27 جوان الجاري، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة إلى2157 حالة، من بينها 30 حالة تخضع حاليا للإيواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

بالمقابل، سجلت الجهة 309 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي، إلى 14325حالة من جملة 17021 حالة إصابة، منها 547 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروسحسب المعتمديات، على منوبة ب(606 حالة) بعد تسجيلها اليوم 51 اصابة جديدة، وطبربة (519 حالة) والمرناقية ب(315 حالة) بعد تسجيلها اليوم 164 اصابة جديدة، ثم معتمدية دوار هيشر ب(222 حالة) والمرناقية ب(173حالة) ووادي الليل ب(207 حالات)، والجديدة ب(205 حالات) والبطان ب(42 حالة) وبرج العامري ب(41 حالة).