قبلي: تسجيل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة الاخيرة

أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة الى 312 حالة.

وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم ايضا رصد 24 حالة اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الاصابة المؤكدة المسجلة منذ بداية الجائحة الى اليوم الى 8165 حالة، منها 7689 حالة تعافي، في حين لا تزال 164 حالة مصنفة نشطة.

وتتوزع الحالات النشطة على معتمدية قبلي الشمالية بـ 24 حالة، ومعتمدية قبلي الجنوبية بـ 21 حالة، اضافة الى 3 حالات بمعتمدية دوز الشمالية، وحالتين فقط بمعتمدية دوز الجنوبية.

ولاتزال 61 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد، الى جانب 44 حالة بمعتمدية الفوار، و9 حالات بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية التي تشهد اليوم تنظيم حملة للتقصي السريع من قبل اطارات واعوان الدائرة الصحية بقبلي في ظل ارتفاع عدد الحالات النشطة المسجلة مؤخرا.

وفي ذات السياق. اوضح علي الحداد ان هذه الحملة للتقصي السريع المفتوحة لعموم اهالي معتمدية رجيم معتوق، ترمي الى كسر حلقة العدوى واحتواء الوباء عبر العزل السريع للحالات الايجابية التي تسببت فيها حالة عدوى من خارج الولاية.