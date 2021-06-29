الكاف: تسجيل 05 وفيات و173 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة، عن تسجيل 05 وفيات و173 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 452 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 26 و27 جوان الجاري.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 360 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس الى 10810 إصابة، تماثل منها 9956 للشفاء، فيما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 86 حالة، منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وشهد عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي اليوم ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عددهم 854 شخصا يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ10 أيام الاخيرة.

واعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الارتفاع الغير مسبوق في عدد الاصابات بالعدوى بالفيروس، يعود إلى عدم احترام البروتوكول الصحي في مختلف جوانبه، منبها الى خطورة الوضع الصحي بالجهة ومن امكانية مزيد انتشار الجائحة في حال تواصل مثل هذا السلوك الذي لا يساعد على كسر حلقة العدوى بهذا الوباء، حسب قوله.