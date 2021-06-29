جيش البحر ينقذ 8 مهاجرين غير نظاميين أوشك قاربهم على الغرق شمال جزيرة جربة



ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية مهاجرين تونسيين (غير نظاميين)، طلبوا المساعدة وكانوا على متن قارب خشبي معطّب وعلى وشك الغرق بموقع شمال شرق تاقرماس (جزيرة جربة) وعلى بعد 16 ميلا من الساحل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن من ضمن المهاجرين الذين تم إنجادهم، شخص كان في حالة صحية حرجة وأن أعمار المهاجرين تراوحت بين 21 و27 عاما.

وجاء في البلاغ أيضا أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا، أمس الاثنين، من حومة السوق (جزيرة جربة)، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تمّ تسليم هؤلاء الأشخاص لوحدة بحرية تابعة للحرس البحري التي تكفلت بإنزالهم بميناء حومة السوق لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.