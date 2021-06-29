حسام حبيب يقاضي والده بعد تسريب تسجيل صوتي له

في المرسى: القبض على شخص من أجل القيام ببراكاج لاحد المارة..

عبير موسي تعتصم في منصّة رئيس البرلمان و نائبيه

عاجل: تفاصيل جريمة قتل طبيب لطليقته وابنها في صفاقس..

جيش البحر ينقذ 8 مهاجرين غير نظاميين أوشك قاربهم على الغرق شمال جزيرة جربة

2021/06/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية مهاجرين تونسيين (غير نظاميين)، طلبوا المساعدة وكانوا على متن قارب خشبي معطّب وعلى وشك الغرق بموقع شمال شرق تاقرماس (جزيرة جربة) وعلى بعد 16 ميلا من الساحل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن من ضمن المهاجرين الذين تم إنجادهم، شخص كان في حالة صحية حرجة وأن أعمار المهاجرين تراوحت بين 21 و27 عاما.

وجاء في البلاغ أيضا أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا، أمس الاثنين، من حومة السوق (جزيرة جربة)، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تمّ تسليم هؤلاء الأشخاص لوحدة بحرية تابعة للحرس البحري التي تكفلت بإنزالهم بميناء حومة السوق لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn