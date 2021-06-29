سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و208 إصابات جديدة مقابل 121 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و208 إصابات جديدة، مقابل 121 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وباعبار الحصيلة الجديدة يرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و647 إصابة منها 11 ألفا و710 حالات شفاء و374 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ4765 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ1289 حالة، ثم المكناسي بـ1063 حالة، ثم الرقاب بـ 941 حالة، ثم المزونة بـ860 حالة، ثم أولاد حفوز بـ774 حالة، ثم السوق الجديد بـ571 حالة، ثم السبالة بـ521 حالة، ثم بئر الحفي 529 حالة، ثم جلمة بـ476 حالة، ثم بن عون بـ 380 حالة، ثم منزل بوزيان بـ 335 حالة، وأخيرا السعيدة بـ100 حالة.