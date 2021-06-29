قفصة: تراجع عدد الأضاحي في الجهة الى حوالي 58 ألف رأس

تراجع عدد رؤوس الأغنام المخصصة لعيد الاضحى هذه السنة بولاية قفصة حيث بلغت 58 ألفا و100 رأس مقابل 62 الفا و400 رأس خلال السنة الماضية، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالنيابة بالجهة احمد عمارة.

وأضاف عمارة، في تصريح لـ”وات”، ان تراجع عدد الاضاحي هذه السنة يرجع اساسا الى احتباس الأمطار، وتتالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى غلاء الاعلاف الخشنة والمركبة، مشيرا إلى ان معتمدية قفصة الشمالية تعد الاولى من حيث تربية الأغنام بـ10 آلاف و800 رأس تليها معتمدية زانوش بـ8000 رأس غنم.

واشار إلى ان الحالة الصحية لقطيع الأغنام مستقرة وعادية ولايوجد بها أي مرض، كما تم القيام بحملات تلقيح ومراقبة وتقصّ لكل الامراض الحيوانية المعدية التي قد يصاب بها القطيع.

وبيّن ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة اتخذت جملة من الإجراءات لحسن سير عملية بيع الاضاحي من بينها مراقبة اسواق الدواب، ونقاط البيع للتثبت من سلامة القطيع، وذلك عبر تسخير عدد من الاطباء البياطرة لمعاينة ومتابعة اسعار الاضاحي.

ولفت رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالنيابة إلى أن اسعار الاضاحي هذه السنة مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية رغم توفر المنتوج وذلك نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.