عاجل: تعديل توقيت منع الجولان

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2021/06/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أنه تقرر خلال الاجتماع مع الحكومة اليوم منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء، انطلاقا من يوم 1 جويلية، فضلا عن منع التجمعات وفرض ارتداء الكمامة.

وتابعت أن اللجنة اقترحت حجر صحي شامل لمدة 6 أسابيع لكن بعد التداول في الجانب الاجتماعي والنفسي والاقتصادي تقرر استبعاد هذا المقترح.

واعتبرت أنه لا جدوى لحجر صحي شامل أقل من 6 أسابيع خاصة مع عدم توفر كميات من التلاقيح تؤدي بنا إلى مناعة ب 60%

وأضافت في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” أنه تم التنصيص في الاجتماع على التسريع في عرض قانون الطاورئ الصحي على البرلمان

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