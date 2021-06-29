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بنزرت:تسجيل 3 وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/06/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة سلمي المشيرقي بانه تم تسجيل اليوم 3 حالات وفاة بالجهة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وأضافت في تصريح لمراسل وات ان عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ اليوم رقما مفزعا وصل الى 429 حالة من مجموع 1578 عينة .
ولاحظت الدكتورة مشيرقي ان عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ بولاية بنزرت 13649 شخصا ، شفي منهم 11074 شخصا في حين وصل عدد الوفيات الى 615 شخصا وعدد حاملي الفيروس ممن اجرو التحاليل 1995 شخصا .
وقد بلغت نسبة الايواء بقسمي الإنعاش بمستشفيي بنزرت وراس الجبل 80 بالمائة أي ما يوازي 12 سريرا على 15 سرير متوفرا و نسبة 40 بالمائة بالنسبة للايواء في اسرة الاوكسيجين .

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