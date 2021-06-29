بن عروس: تسجيل حالة وفاة و65 إصابة جديدة

في إطار متابعتها اليومية للوضع الصحي بولاية بن عروس، كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بالوباء بعد إجراء 116 اختبار فحص جديد مقابل تسجيل 40 حالة تعاف، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة 499 حالة وفاة.

ومازال يقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات بسبب الفيروس 59 مصابا يتوزعون على 22 بقسم الاستعجالي، و27 مريضا قسم الطب الباطني و10 حالات بقسم الإنعاش.

وفي علاقة بإحصائيات عمليات التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالمراكز التابعة لولاية بن عروس لأمس الاثنين، بلغ عدد التلاقيح بمركز التلقيح برادس 809 تلاقيح (484 للإناث و325 للذكور)، وبمركز التلقيح بالمحمدية تم إجراء عدد 655 تلقيحا (320 إناث و335 للذكور)، وأجري بمركز التلقيح حمام الشط 859 تلقيحا (476 إناث و383 ذكور)، فيما تم إجراء 321 تلقيحا بمركز التلقيح المروج (161 اناث و160 ذكور)، وبذلك بلغ مجموع التلاقيح بالمراكز الأربعة أمس 2644 تلقيحا.