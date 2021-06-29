عاجل-تونس تسجل رقم قياسي جديد : أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 29 جوان 2021، تسجيل 106 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 14 ألفا و843 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات بلغ 5251 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 14122 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 352 ألفا و180 شخصا، بعد تعافي 1918 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 37.18 بالمائة.

وبلغ عدد المقيمين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة،3117 مصابا بالفيروس، من بينهم 584 مصابا في العناية المركزة، بالإضافة إلى 136 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.