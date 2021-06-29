رسميا: حظر التجول ينطلق على الساعة الثامنة مساءً بداية من غرة جويلية..

قررت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، المجتمعة اليوم الثلاثاء، تمديد تطبيق حظر الجولان بساعتين بكامل الولايات بداية من يوم 1 جويلية ليمتد من الساعة الثامنة مساء الى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي، وفق ما كشفته الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية.

وأكدت بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تمديد حظر الجولان يهدف الى تقليص التجمعات ومنع الحفلات، لافتة الى ان الهيئة أقرت تكثيف الحملات المتنقلة في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.