قبلي: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار حالات الوفاة في حدود 312 حالة

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة الجهة منذ اكتشاف أول إصابة إلى اليوم، إلى 8204 حالة، منها 7703 حالات تعافي، و189 حالة لا تزال مصنفة نشطة.

وأشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح اليوم الاربعاء لـ(وات)، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليظل العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا منذ بداية الجائحة الى اليوم في حدود 312 حالة.

وأضاف ذات المصدر، ان احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات منذ اكتشاف اول حالة اصابة في شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم، يظهر تسجيل 2034 إصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، تعافت منها 1958 حالة، فيما لا تزال 24 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاة، فيما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 1906 اصابة تعافت منها 1816 حالة فيما لا تزال 24 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 68 حالة وفاة

وتم بمعتمدية دوز الشمالية إحصاء 1694 إصابة مؤكدة، منها 1618 حالة تعافي، فيما لا تزال 05 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 71 حالة وفاة، وسجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 762 حالة اصابة بالفيروس، منها 723 حالة تعافي، و03 حالات لا تزال نشطة، مع تسجيل 36 حالة وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد سجلت 1314 إصابة، منها 1178 حالة تعافي، و72 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مــع تسجيل 64 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد تم إحصاء 469 إصابة مؤكدة، منها 398 حالة تعافي، و52 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مع تسجيل 19 حالة وفاة، وتم بمعتمدية رجيم معتوق رصد 23 إصابة، تعافت منها الى حد الان 12 حالة، فيما لا تزال 09 حالات مصنفة نشطة، الى جانب تسجيل حالتي وفاة.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية، وجود 3 حالات إصابة بفيروس “كورونا” تخضع حاليا للايواء بالمستشفى المحلي بدوز، منها حالة بقسم العزل، وحالتين بقسم الكوفيد، ومثلها بالمستشفى المحلي بالفوار، الى جانب 3 حالات اخرى تخضع للايواء بقسم الكوفيد بالمستشفى المحلي بسوق الاحد، في حين توجد 4 حالات بالمستشفى الجهوي بقبلي، منها 3 حالات بقسم الكوفيد وحالة بقسم الانعاش.