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عاجل: كاتب عام نقابة الأطباء بالوسط يؤكد أن الأمور خرجت عن السيطرة

2021/06/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وصف كاتب عام نقابة الأطباء بالوسط، سهيل سلامة، الوضع الوبائي بالأكثر من خطير.
وقال في مداخلة له اليوم في تصريح لجوهرة اف ام إن الأمور خرجت عن السيطرة وإنه لابد من إقرار إجراءات فعلية لكسر حلقات العدوى، من ذلك الحجر الصحي الشامل.
وأضاف أنه لابد من التحرّك السريع من أجل تطعيم أكثر ما يمكن من المواطنين، محذرا من السلالة الهندية سريعة الانتشار.
كما دعا المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب الفضاءات المغلقة.

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