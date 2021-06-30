بلدية صفاقس تقرّر إلغاء حفلات الزفاف بكافة الفضاءات المفتوحة والمغلقة عمومية أو خاصة



قرّرت بلدية صفاقس ، في بلاغ أصدرته، اليوم الاربعاء، إلغاء حفلات الزفاف بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية والاقتصار على إبرام عقود القران بحضور 10 أشخاص فقط مع العروسين دون حضور الفرق الموسيقية، وذلك بداية من يوم غد الخميس غرة جويلية 2021 والى غاية إشعار آخر .

وأكّد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح لــ(وات) أن هذا القرار الذي جاء تبعا للقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا التي اجتمعت امس الثلاثاء بقصر الحكومة، سيتم تعميمه بكل صراحة على كل الفضاءات المفتوحة والمغلقة عمومية كانت او خاصة وذلك بغاية الحد من انتشار الوباء.

وبالعودة إلى آخر مستجدات الوضع الوبائي في جهة صفاقس، فقد تم تسجيل خلال الساعات 24 الأخيرة، 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا ” المستجد، و193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 114 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الوبائية بصفاقس إلى 1224 حالة وفاة، والاصابات إلى 37915 اصابة، من ضمنها 36011 حالة تماثلت للشفاء.

وتشير البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الأربعاء، عن الإدارة الجهوية للصحة، إلى ان الاصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 749 تحليلا مخبريا اجري امس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، وفق ذات البيانات، 29 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و178 مصابا بقسم كوفيد -19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل إيواء 34 مصابا بالمصحات الخاصة في الجهة.