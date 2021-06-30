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آخر مستجدّات قضيّة وفاة شاب بمركز أمن بسيدي حسين

2021/06/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الأستاذ تومي بن فرحات، اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت بإدراج 3 أعوان أمن في التفتيش وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة الشاب أحمد بن عمارة بسيدي حسين.

وقال الأستاذ بن فرحات، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”بعد رفض الأمنيين المتورطين في قتل المرحوم أحمد بن عمارة بالسيجومي الامتثال والحضور لدى الفرقة المشرفة على البحث لمرتين متتاليتين وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تم إدراج 3 أعوان أمن في التفتيش”.

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