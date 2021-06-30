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السكك الحديدية تغيّر من مواعيد قطارات أحواز الساحل تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان

2021/06/30 أخبار, المصدر, متفرقات

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنّه تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان (الساعة الثامنة ليلا عوضا عن الساعة العاشرة ليلا) سيطرأ تغيير على مواعيد قطارات أحواز الساحل خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 11 جويلية 2021 و ذلك على النحو التالي :

– آخر قطار من المهدية في اتجاه المنستير و سوسة ينطلق على الساعة 18 و30 دق.
– آخر قطار من المنستير في اتجاه سوسة ينطلق على الساعة 19 و40 دق.
– آخر قطار من سوسة في اتجاه المنستير و المهدية ينطلق على الساعة 18 و40 دق.
– آخر قطار من المنستير في اتجاه المهدية ينطلق على الساعة 19 و15 دق.

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