التوقيت الصيفي لدور الثقافة والمركبات الثقافية

اعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الاربعاء انه تقرر ضبط توقيت العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية للفترة الممتدة من 01 جويلية الى غاية يوم 31 اوت 2021 بصفة استثنائية وذلك في اطار الحفاظ على سلامة الرواد والعاملين بالمؤسسات العمومية الناشطة في مجال العمل الثقافي الراجعة لها بالنظر توقيا من فيروس كورونا المستجد والحد من العدوى.

وتم تحديد توقيت العمل من الثلاثاء الى السبت من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا ويوم الاحد من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا مع التاكيد على ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الصحة للتوقي من فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية المختصة .

كما تمت دعوة العاملين بمختلف دور الثقافة والمركبات الثقافية في صورة استئناف الانشطة والتظاهرات الثقافية المبرمجة خارج التوقيت الاستثنائي بداية من شهر اوت 2021 الى تطبيق البروتوكلات الصحية الجاري بها العمل والتنسيق في الغرض مع السادة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية.