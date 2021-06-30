عاجل: 116 وفاة و5921 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، عن حصيلة قياسية جديدة بتسجيل 116 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 29 جوان 2021، ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء 14 الفا و959 وفاة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، حول الوضع الوبائي اليومي في البلاد، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 5921 إصابة، وهي الأعلى منذ انتشار الجائحة في تونس ربيع العام الماضي، وذلك اثر إجراء 16 ألفا و 50 تحليلا مخبريا.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 354 الفا و441 شخصا، بعد تعافي 2161 شخصا، وفق تلك الاحصائيات.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت 36 فاصل 89 بالمائة.

وحسب جدول احصائي مرافق للبلاغ، واصلت ولايتا تونس والقيروان تسجيل أعلى عدد من الوفيات يوم أمس بـ40 حالة وفاة، أما أعلى نسب التحاليل الايجابية فسجلت في ولايات تطاوين(61 فاصل 5 بالمائة) ثم سليانة(60 فاصل 5 في المائة).