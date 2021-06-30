تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس اثر فوزها اليوم الأربعاء على الأمريكية فينوس ويليامز المصنفة 111 بشوطين لصفر ( 7 – 5 ، 6 – 0).
وستلاقي أنس جابر في الدور الثالث الاسبانية غابرين موغروزا المصنفة 12 عالميا.
أنس جابر تهزم فينوس ويليامز وتتأهل للدور الثالث من بطولة ويمبلدون
تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس اثر فوزها اليوم الأربعاء على الأمريكية فينوس ويليامز المصنفة 111 بشوطين لصفر ( 7 – 5 ، 6 – 0).