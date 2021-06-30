النسق السلبي يلازم توننداكس خلال الحصص الثلاثة الأولى من الاسبوع

يواصل توننداكس تدحرجه للحصّة الثالثة على التوالي ليفقد في اقفالحصّة ، الاربعاء، نسبة 0،28 بالمائة ويبلغ النقطة 7245،73. وقدّرت قيمة المعاملات ب7،4 مليون دينار مستفيدة من تبادل ست كتل من الاسهم تعود للتأمينات المغاربية بقيمة جملية في حدود 4،05 مليون دينار. وشملت هذه الكتل 67500 من اسهم شركة التأمينات بقيمة 60 دينارا للسهم الواحد.

وسجّل سهم يونيماد، الذي بلغت قيمة تبادله 26 ألف دينار، أعلى نسبة زيادة للحصّة بنسبة 5،4 باتلمائة وأقفل السهم عند سعر 7،250 دينار. وتمكن السهم، تبعا لذلك، من محو جزء من خسائره السنوية لتبلغ نسبة 20،8 بالمائة.

ودون أن يسجل اي عمليّة تبادل تمكّن سهم أيتاك من تحقيق زيادة في سعره بنسبة 4،3 بالمائة (0،490 د). يذكر أن السهم سجّل تراجعا بنسبة 19،7 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وعرف سهم اسمنت قرطاج الآداء الأضعف خلال الحصّة اذ تراجعت قيمته بنسبة 6 بالمائة (1،720 د) وسط معاملات بحجم 211 ألف دينار.

وواصل سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة نزوله ليفقد نسبة 5،2 بالمائة من قيمته (0،550 د)

وبدا سهم التأمينات المغاربية السهم الاكثر حركية خلال الحصّة لينهي الحصّة على زيادة بنسبة 0،8 بالمائة (62،000 د). وتمكّن السهم من تحفيز معاملات بحجم 4،8 مليون دينار منها 4،05 مليون دينار تعلّقت بتبادل الكتل من الاسهم.