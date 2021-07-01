منتدى المهن لتوجيه حاملي شهادة الباكالوريا ومساعدتهم على حسن الاختيار

إذا كنت وليّ تلميذأو حاصلا على الباكالوريا … إذا كنت مترددا في اختيار شعبة الدراسة أو تتساءل ما هي المهن الواعدة … أو كنت تتساءل عن الشهائد التي لها درجات تشغيل أفضل … إذا كنت تتساءل كيف تجمع بين شغفك ومعدلات التوجيه اللازمة … إذا كانت لديك أسئلة كثيرة تؤثر على مستقبلك أو مستقبل أطفالك … فإن جمعية التونسيين خرّيجي المدارس العليا (ATUGE ) تنظّم لكم ومن أجلكم يومي 12 و13 جويلية 2021 منتدى المهن والتوجيه بطريقة رقمية 100 بالمائة حيث يمكنكم متابعته حيثما كنتم .

وسيقدم لكم هذا المنتدى نماذج عن الشعب الدراسية والمهن العصرية في العالم وفي تونس وعن مجموع الأعداد المتحصّل عليها والبدائل الممكنة .

وسينشّط هذه العروض عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخبراء المهنيين من أجل الإجابة عن كافة الأسئلة التي تخامركم ومساعدكم على حسن اختيار الشعبة الدراسية لما بعد الباكالوريا.

ويهدف هذا المنتدى إلى :

– إعطاء فكرة أشمل وأوضح لكافة التلاميذ في كافة الجهات وكافة المعاهد حول مختلف شعب الدراسة ومختلف المهن بطريقة 100 بالمائة رقمية.

– المساهمة في تقليص نسبة الإخفاق في السنة الأولى بالجامعة التي تعود أساسا إلى سوء اختيار شعبة الدراسة لما بعد الباكالوريا . ويعود سوء الإختيار بدوره عادة إلى النقص في المعلومات.

– تحسين تشغيلية المتخرّجين الشباب من خلال مساعدة الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الطلبة المتدربين على حسن الاختيار.

– تمكين الزائرين من التفاعل مع العديد من المؤسسات والجامعات التي ستكون حاضرة من خلال أجنحة افتراضية خاصة بها.

وينتظم هذا المنتدى بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية والتعليم . وسيكون الافتتاح بحضور الوزيرين المعنيين.

قائمة المهن المقترحة

– المهن العصرية في العالم وفي تونس

– مهن الهندسة

– مهن الفلاحة والصناعات الغذائية

– المهن الصناعية

– المهن القانونية

– المهن الخضراء

– المهن الرقمية

– مهن الصحّة

– المهن النظامية ( جيش – أمن – ديوانة …)

– مهن الهندسة المعمارية والبناء

– المهن المالية والإدارة

– المهن السياحية

– المهن الفنيّة

المهن الثقافية والإبداعية

– مهن العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ملاحظة : للمشاركة في هذا المنتدى واكتشاف البرنامج والتفاعل مع المنظمين يرجى التسجيل عل منصّة : www.atuge.org