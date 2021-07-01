عاجل: النائب صحبي سمارة يعنّف عبير موسي في البرلمان(فيديو)

سوسة تسجل 7 وفيات و533 إصابة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

احباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة وايقاف 63 مجتازا..

المشيشي يطلب من الجيش التدخل في الولايات التي تشهد نسبة اختطار عالية

توقيع اتفاقية تعاون وشراكة  بين المدرسة الوطنية للإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  PNUD

2021/07/01 أخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأساسا الهدف 16+، انتظم يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حفل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرة المدرسة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD بتونس. وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية السيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وسعادة سفيرهولندا بتونس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير الإدارة العمومية التونسية من خلال اعتماد آليات مجددة وتحسين قدرات وكفاءات الإطارات العمومية. واتفق الطرفان في هذا الصدد على أن يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD تقديم المساعدة الفنية للمدرسة الوطنية للإدارة لتصور وإرساء مخبر التجديد الإداري بالمدرسة وتنظيم تربصات لفائدة تلاميذ المرحلة العليا للمدرسة وإعداد برنامج تكوين في مجال تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية لفائدة الإطارات القيادية العليا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn