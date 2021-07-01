توقيع اتفاقية تعاون وشراكة  بين المدرسة الوطنية للإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  PNUD

في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأساسا الهدف 16+، انتظم يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حفل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرة المدرسة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD بتونس. وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية السيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وسعادة سفيرهولندا بتونس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير الإدارة العمومية التونسية من خلال اعتماد آليات مجددة وتحسين قدرات وكفاءات الإطارات العمومية. واتفق الطرفان في هذا الصدد على أن يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD تقديم المساعدة الفنية للمدرسة الوطنية للإدارة لتصور وإرساء مخبر التجديد الإداري بالمدرسة وتنظيم تربصات لفائدة تلاميذ المرحلة العليا للمدرسة وإعداد برنامج تكوين في مجال تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية لفائدة الإطارات القيادية العليا.