بنزرت: انطلاق عمل مركز التلقيح المحلّي في راس الجبل وتنفيذ حملة تلقيح متنقلة لفائدة 200 مسنّ في جومين

تعزّزت اليوم شبكة المراكز المحلية والجهوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بولاية بنزرت بانطلاق العمل بمركز التلقيح المحلي القارّ في معتمدية راس الجبل ، وفق ما أفادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة ابتسام بلانكو.

وأوضحت ذات المصدر لمراسل (وات ) في الجهة ان هذا المركز الجديد يندرج ضمن مخرجات وقرارات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الملتئمة الجمعة الفارط تحت اشراف والي بنزرت محمد قويدر ، حيث سيقدم خدمات التلقيح لفائدة القاطنين من معتمديات راس الجبل وغار الملح واوتيك وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .

وأضافت الدكتورة بلانكو انه تم اليوم دعوة 510 أشخاص للتلقيح ، وينتظر ان يتم أيضا غدا الجمعة فتح مركز تلقيح رابع بالجهة بمعتمدية ماطر والذي سيقدّم خدماته يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لفائدة القاطنين بمعتمديات ماطر وغزالة وسجنان وجومين .

وفي ذات السياق أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة سلمى المشيري انه تم اليوم في اطار ذات القرارات الجهوية للحد من انتشار الجائحة الفيروسية تنفيذ حملة تلقيح ضد فيروس ” كوفيد19″ بفضاء المدرسة الإعدادية في بازينة من معتمدية جومين عن طريق الفريق الصحي المتنقل ، وذلك لفائدة 200 شخص ممن تراوح أعمارهم بين 60 سنة واكثر ممن تعذر عليهم التسجيل بمنصة EVAX.TNاو من لم تصله لسبب ما الارسالية القصيرة حول موعد التلقيح ، مشيرة الى ان ذات الحملة عن طريق الفريق المتنقل ستتوجّه السبت الى معتمدية سجنان على ان تتواصل الحملة بمراكز الصحة الأساسية بالمنطقتين لاحقا.

ومن جهة أخرى أكّد رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر لمراسل وات اليوم ان مصالح الولاية عبر المجلس الجهوي تولت إضافة حوالي 200 الف دينار هذا الأسبوع لتدعيم التجهيزات الطبية بالجهة سواء بجومين او بنزرت كما يجري العمل بالتنسيق بين الولاية والمعتمدين وعدد من النسيج المؤسساتي العمومي والخاص وفاعلي الخير على إتمام انفاذ قرار الترفيع في عدد اسرة الاوكسيجين بالجهة من 195 سرير الى 300 سرير مجهز لاستغلالها عند الحاجة بالجهة او في اطار تضامن ولاية بنزرت مع بقية الولايات التي تعرف نقصا في هذا الشأن .