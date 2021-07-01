مدنين : تسجيل 3 وفيات و180 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية مدنين أمس 3 وفيات و180 اصابة محلية جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفايات الى 670 وفاة واجمالي الاصابات الى 16962 اصابة منذ ظهور الوباء وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في مدنين زيد العنز.

وتوزّعت أغلب الاصابات إلى 63 اصابة بجرجيس و28 ببن قردان و22 بمدنين الشمالية و19 بمدنين الجنوبية و14 اصابة باجيم و11 بحومة السوق و8 اصابات بميدون و7 اصابات بكل من سيدي مخلوف وبني خداش.

وامام ارتفاع الحالات الايجابية دعا الدكتور زيد الى ضرورة عزل هذه الحالات وتكثيف عمليات التقصّي وفرض احترام كل شروط التوقي والبرتوكول الصحي وتطبيق كل اجراءات الحجر الصحي الشامل او الموجّه مع الاقبال على التلقيح حيث وصل في الجهة عدد الجرعات المقدّمة منذ انطلاق الحملة الى 62446 جرعة حتى يوم أمس.

وتجدر الاشارة الى انه امام هذا الوضع الوبائي اتّخذت يوم امس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قرارات الحجر الصحي الشامل في معتمدية جرجيس والحجر الصحي الموجه في معتمديتي بن قردان وسيدي مخلوف انطلق رسميا بداية من اليوم ليتواصل 14 يوما .