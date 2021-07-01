قبلي : تسجيل 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا ودعوة الى الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية في الجهة

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة في قبلي عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 14 حالة تمّ إثباتها من ضمن 59 عيّنة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي في المستشفى الجهوي في قبلي و24 حالة تم التفطّن إليها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجّلة في الجهة منذ اكتشاف أوّل حالة إصابة الى اليوم الى 8242 حالة منها 7725 حالة تعاف و205 حالة لا تزال مصنّفة نشطة.

وأشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح اليوم الخميس لــ(وات) الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جرّاء الاصابة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ليظل العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا منذ بداية الجائحة الى اليوم في حدود 312 حالة.

وبيّن المصدر ذاته ان الحالة التي تم التثبّت من إصابتها بالسلالة المتحورة الهندية في منطقة بشني من معتمدية الفوّار كانت اثر تسجيل ارتفاع كبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا بهذه المنطقة منتصف شهر جوان الفارط والناجمة عن حالة عدوى من قبل سيدة تنقّلت الى ولاية القيروان وهو ما دفع الادارة الجهوية للصحة لتوجيه عينة من هذه المنطقة لاخضاعها للتقطيع الجيني الذي أثبت كونها من السلالة المتحورة الهندية “دلتا” وهو ما يعني ان غالبية الحالات المنتشرة في منطقة بشني حينها وببعض المناطق القريبة منها تصنّف من نفس السلالة، داعيا الى توخّي أقصى درجات الحذر والاحتياط من انتشار العدوى وذلك عبر الحرص على الارتداء الدائم للكمامة والمحافظة على صحة الايدي وتجنب الاماكن المزدحمة والتزاور لمنع تدهور الوضع الوبائي مجددا بولاية قبلي.

وأضاف الحداد أن أحدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات منذ اكتشاف أوّل حالة إصابة في شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم يظهر تسجيل 2044 حالة اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 1960 حالة فيما لا تزال 32 حالة مصنّفة نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاة كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 1918 حالة اصابة تعافت منها 1820 حالة فيما لا تزال 30 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 68 حالة وفاة.

و في معتمدية دوز الشمالية فقد تمّ إحصاء 1701 حــالة إصابة مؤكّدة الى حدّ اليوم منها 1618 حالة تعاف فيما لا تزال 12 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 71 حالة وفاة في حين سجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 763 حالة اصابة بالفيروس منها 723 حالة تعافي و 04 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة إمّا في معتمدية سوق الاحد تمّ إحصاء 1320 حالة إصابة منها 1185 حالة تعاف و71 حالة لا تزال مصنّفة نشطة مــع تسجيل 64 حالة وفاة.

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تمّ إحصاء 470 حالة إصابة مؤكّدة منها 404 حالة تعاف و47 حالة لا تزال مصنّفة نشطة مع تسجيل 19 حالة وفاة أمّا في معتمدية رجيم معتوق فقد تمّ رصد 24 حالة إصابة تعافت منها الى حدّ الان 15 حالة فيما لا تزال 07 حالات مصنّفة نشطة الى جانب تسجيل حالتي وفاة بالاضافة الى وجود حالتين نشطتين اخريين لم يتم الى حدّ الان تحديد مكانهما.