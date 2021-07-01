عاجل: ولاية جديدة تسجّل اصابة بالسلالة الهنديّة

تم رصد إصابة بالسلالة الهندية و4 إصابات بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا في ولاية المنستير وفق ما أكده اليوم الخميس غرة جويلية 2021، المدير الجهوي للصحة بالجهة حمودة الببة .

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 558، وتسجيل 426 إصابة جديدة ليصبح مجموع عدد الإصابات 23584.

ويتسم الوضع الوبائي في ولاية المنستير بالخطورة خاصة مع بلوغ طاقة استيعاب أسرة الإنعاش نسبة 94,5% فيما وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية المسجلة بولاية المنستير 45,3%، وقد صنفتها وزارة الصحة منطقة حمراء.