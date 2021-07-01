عاجل: اكتشاف اصابة بالسلالة الهنديّة بباجة

أعلن المدير الجهوي للصحة بباجة إلياس عمار، اليوم الخميس غرّة جويلية 2021، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحوّرة لفيروس كورونا المستجدّ أو ما يعرف بسلالة “دلتا”.

وأضاف إلياس عمّار، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أن الوضع الوبائي بلغ درجة خطيرة جدا، لافتا إلى أنّ الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الألف إصابة على كل 100 ألف ساكن، حسب قوله.

وأكّد المدير الجهوي، انّ مستشفيات الجهة أصبحت غير قادرة على استيعاب المرضى، مشيرا إلى أنه وخلال الليلة الفارطة كان هناك 125 شخصا يستحقون الإيواء في المستشفيات.