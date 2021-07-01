المهدية: تسجيل 4 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية المهدية، اليوم الخميسن، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت بين معتمديات الجم (مواطن يبلغ من العمر 65 سنة) وأولاد الشامخ (95 عاما) والشابة (فتاة يعادل سنها 16 سنة) وهبيرة (70 عاما).

وقد أحصت الإدارة الجهوية للصحة، 11 حالة وفاة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مع تسجيل 504 إصابات خلال نفس الفترة، مقابل تعافي 301 مصاب.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ449 عينة، صدرت الخميس، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 112 شخصا من العدوى بالفيروس.

ورصدت الإصابات الجديدة بكل من المهدية (99) وشربان (36) وأولاد الشامخ (17) والشابة (15) والسواسي (08) تليها ملولش (6) وهبيرة (04) والجم (03) وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان وقصور الساف.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 15119 من بينها 13180 حالة شفاء و414 حالة وفاة و1525 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1105 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ما رفع مجموع المنتفعين بالتطعيم إلى 52757، من بينهم 17914 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

يشار إلى أن الجهة افتتحت، اليوم الخميس، مركزا ثانيا للتلقيح بالدائرة الصحية بقصور الساف، وزودته بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة في انتظار افتتاح مركز ثالث بالسواسي.