فتحي السلاوتي: وزارة التربية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021 قبل نشرها غدا الجمعة للعموم

أفاد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الخميس، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2021، قبل نشرها للعموم غدا الجمعة، مؤكدا أن هذه النتائج شهدت تحسنا مقارنة بالسنوات الفارطة رغم خصوصية الوضع الصحي الذي أجريت فيه، وذلك لدى إطلاعه عن بعد، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أهم مؤشرات وظروف إجراء هذه الدورة.

ولفت السلاوتي حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى أن السنة الدراسية الحالية 2020-2021 كانت استثنائية وصعبة غير أن الوزارة تمكنت من انجاحها ومن تجاوز عديد الصعوبات الظرفية نظرا للوضع الوبائي الاستثنائي.

وأشار في ذات السياق إلى أن عدد حالات الغش قد تراجع مقارنة بالسنة الفارطة حيث تم التفطن خلال هذه الدورة إلى 861 حالة غش بطرق جديدة والكترونية متطورة، ولفت، في هذا الصدد إلى أن ذلك يفرض إعادة النظر مستقبلا في وسائل المراقبة والعمل على تشديدها وتجديد أساليبها.

وأفاد أن 62 بالمائة من نحو 146 ألف تلميذ مترشح لامتحان البكالوريا، هن من الإناث، وأن هذه الدورة سجلت زيادة تقدر بـ12 ألف و500 مترشح مقارنة بالسنة الفارطة مشيرا إلى أن الوزارة قد خصّصت، 170 ألف عون و17 مليون ورقة امتحان إضافة إلى قطع مليون كلم لايصال الامتحانات الىو المراكز المعنية بالجهات.

وأكد ان الوزارة عملت مع كل شركائها من الإدارة والاطارات التربوية والبيداغوجية على المستويين الجهوي والوطني وباقي الوزارات المعنية وخاصة وزارتي الصحة والداخلية والمجتمع المدني.

ونوّه رئيس الحكومة بحرص الدولة وكل الأطراف المتدخلة خاصة في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي على توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية والمادية لاجراء الامتحانات في افضل الظروف.

وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة هو نجاح للإدارة التونسية، كما أنه نجاح لتونس في تكريس قيم العلم والمعرفة بما من شانه ان يبعث برسائل إيجابية ويحفز المقبلين على الدراسة على مزيد البذل والعطاء والعمل لفائدة مصلحة البلاد.