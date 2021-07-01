صفاقس: المدير الجهوي للصحة يرجح امكانية تأزم الوضع الوبائي خلال الايام القادمة ويدعو المواطنين الى مزيد اليقظة والحذر

رجّح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، إمكانية تأزم الوضع الوبائي بجهة صفاقس خلال الايام القليلة القادمة على غرار العديد من ولايات الجمهورية، مؤكدا ان الفرق الصحية جاهزة وعلى اتم الاستعداد تحسبّا لاي تطور للوضع الوبائي بالجهة.

وأوضح، اليوم الخميس، في تصريح لـ”وات”، ان نسبة التحاليل الايجابية اليومية في ولاية صفاقس تبلغ 28.44 بالمائة، ورغم أنها تعتبر نسبيا مستقرة الا انها تستوجب مزيد اليقظة والحذر والوعي الفردي من قبل المواطنين واتخاذ اجراءات استباقية واستثنائية من لدن الاطراف الطبية الفاعلة والمسؤولين الجهويين للتصدي لتفشي الوباء.

وتشير مستجدات الوضع الوبائي في جهة صفاقس خلال الساعات 24 الاخيرة، إلى تسجيل 4 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و343 اصابة جديدة، مقابل تعافي 102 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الوبائية بصفاقس الى 1228 حالة وفاة، والاصابات الى 38258 اصابة، من ضمنها 36113 حالة تماثلت للشفاء.

ويوضح البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، الى ان الاصابات الجديدة بالفيروس رثصدت من ضمن 1206 تحاليل مخبرية اجريت، امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، وفق ذات البيانات، 28 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و167 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 42 مصابا بالمصحات الخاصة في الجهة.