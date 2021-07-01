منوبة: تسجيل حالتي وفاة و383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا..

سجلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بمعتمديتي دوار هيشر وطبربة، و383 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة إلى 2945 حالة، من بينها 30 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

كما سجلت الجهة 216 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي إلى 14972 حالة، من جملة 18478 حالة إصابة، منها 563 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة ب(884 حالة) بعد تسجيلها اليوم 241 اصابة جديدة، وطبربة ب(619 حالة) والمرناقية ب(454 حالة) بعد تسجيلها اليوم 36 إصابة جديدة، ثم معتمدية دوار هيشر ب(317 حالة) والجديدة ب(286 حالة) ووادي الليل ب(273 حالة) والبطان ب(71 حالة) وبرج العامري ب(41 حالة).