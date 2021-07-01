العدد الإجمالي للتلاقيح يبلغ 1 مليون و917 ألف و651 تلقيحا

ارتفع أمس الأربعاء الموافق لليوم 110 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، ‏ العدد الإجمالي للتلاقيح إلى 1 مليون و844 ألفا و651 ملقحا، بعد أن تم تطعيم 23 ألفا و220 شخصا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس.

كما ارتفع العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية أمس إلى 553 ألفا و795 مطعما ، مقابل 1 مليون و290 ألف و856 مطعما تحصلوا على الجرعة الأولى.

وعلى صعيد آخر أفادت وزارة الصحة في بلاغها، أن العدد الإجمالي للمسجّلين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا مليونين و917 ألفا و413 مسجلا.

‏ ‏‏وجدّدت وزارة الصحة في بلاغها دعوة كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية : ?www.?evax.tn?? أو الاتصال على الرقم الأخضر 80.10.20.21 أو عبر SMS فيه evax على 85.355 أو عبر الضغط على #2021*.

ويشار إلى أن وزارة الصحة سجلت أمس الأربعاء أرقاما قياسية في علاقة بالوضع الوبائي حيث تم إحصاء 116 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19 و5921 إصابة جديدة