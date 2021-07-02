رئيس الجمهورية يتابع في اجتماع بوزارة الداخلية تطور الوضع الأمني في البلاد

تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الداخلية، أين اجتمع مع عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة، وذلك لمتابعة تطور الوضع الأمني في البلاد، في ظل الارتفاع المتواصل والسريع لأعداد المصابين بفيروس كوفيد ـ19.

وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة “ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لا سيّما في المناطق التي تُسجل معدلات مرتفعة للإصابات بهذا الفيروس”، مع الحرص على أخذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بعين الاعتبار”، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد قد تخطى حاجز ال15 ألف وفاة، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 106 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 30 جوان 2021، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء 15 الفا و65 وفاة.

كما أعلنت الوزارة في بلاغ لها حول الوضع الوبائي اليومي في البلاد، عن حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 6776 إصابة، وهي الأعلى منذ انتشار الجائحة في تونس ربيع العام الماضي، وذلك إثر إجراء 19 الفا و295 تحليلا مخبريا.