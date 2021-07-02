هذه نسبة النجاح في شعبتي الرياضة والرياضيات في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2021



تصدرت شعبة الرياضة الترتيب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بنسبة 67.89 بالمائة من بين 1361 تلميذا ترشحوا لاجتياز هذه الدورة.

وحلت شعبة الرياضيات في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 62.05 بالمائة إذ نجح 6211 مترشحا من بين 10009 تلميذ شاركوا في الدورة الرئيسية.

ووصلت نسبة النجاح في العلوم التجريبة 52.93 بالمائة بواقع 15959 ناجح من 30150 مترشحا، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم التقنية 50.59 بالمائة أي ما يعادل 9660 ناجحا من مجموع 19096 مترشحا اجتازوا الامتحان.

وقدّرت نسبة النجاح في شعبة علوم الاعلامية بـ 45 بالمائة إذ نجح 3073 مترشحا من بين 6817 تلميذا اجتازوا هذه الدورة.

وفي المقابل سجلت شعبة الآداب أقل نسبة نجاح خلال الدورة بـ 26.5 بالمائة، ولم يتجاوز عدد الناجحين فيها 6759 من مجموع 25504 مترشحا.

جدير بالذكر أن الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا سجلت مشاركة أكثر من 137 الف تلميذ بالمعاهد الخاصة والعمومية والمترشحين بصفة فردية وجرت في ظروف صحية شهدت تفشيا لجائحة كورونا.

وقد سجلت الدورة نسبة نجاح عامة هي الاعلى خلال السنوات الأخيرة اذ بلغت 44.30 بالمائة وهي نتيجة وصفها مسؤولو وزارة التربية بأنها طيبة.