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انتشال 8 جثث بسواحل العوابد بصفاقس وإنقاذ 46 شخصا بالعوابد وسواحل المهدية

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انتشال 8 جثث بسواحل العوابد بصفاقس وإنقاذ 46 شخصا بالعوابد وسواحل المهدية

2021/07/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأنّ وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس انتشلت خلال يومي 30 جوان و1 جويلية 8 جثث لمجتازين الحدود البحرية بسواحل العوابد كما تمكنت من إنقاذ 13 مجتازا .

وفي عملية انقاذ اخرى تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية أمس الخميس من نجدة و إنقاذ 33 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة بعد أن تعرض مركبهم لعطب و تسرب مياه البحر بداخله إثر تعمدهم اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الايطالية انطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس .

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