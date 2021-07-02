الكاف : تسجيل حالتي وفاة و 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في الكاف اليوم الجمعة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و172 أصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 316 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 30 جوان.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 368 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11235 منها 10158 حالة تعافى فيها المصابون فيما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 84 حالة منهم 11 في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف.

وأمام تواصل ارتفاع عدد الاصابات الجملية بالفيروس نبّهت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم إلى خطورة الوضع الصحي بالجهة ودعت المواطنين إلى التقيّد بالبرتوكول الصحي لحماية أنفسهم من العدوى بالفيروس ولضمان سلامة الجميع مشيرة في السياق ذاته أن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ارتفع خلال الأيام العشرة الاخيرة الى 1077 حالة بما يؤشّر وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح لــ(وات) إلى خطورة الوضع الصحي بالجهة وإمكانية تفشي الوباء بصفة أوسع في كامل أنحاء الولاية.

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف رفعت يوم أمس اقتراحا إلى السلطات المركزية لتعميم الحجر الصحي الشامل على كل معتمديات الولاية تبعا للتطوّر الخطير للحالة الوبائية بها.

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