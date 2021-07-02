عاجل: منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا..

حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، من احتمال وقوع موجة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ بسبب انتشار ”دلتا” المتحورة في أوروبا.

ونقلت قناة فرانس 24، على لسان هانز كلوغه، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي في القارة الأوروبية، والتي تضم 53 دولة.

وأكد هانز كلوغه أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا يعود إلى تخفيف القيود الاجتماعية، وتزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات، موضحا أن المتحورة “دلتا” تتطور بسرعة كبيرة ومقلقة، محذرا من موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، متوقعا أن تصبح متحورة دلتا مهيمنة على القارة العجوز، مع نهاية شهر أوت المقبل.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” تحميان من المتحورة “دلتا”، وذلك في الوقت الذي توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن تمثل تلك المتحورة الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي، مع نهاية شهر أوت المقبل.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن الشهادة الصحية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل السفر قد بدأت حيز التطبيق، أمس الخميس، وأصبح “الجواز الصحي” إلزاميا في حال التوجه إلى 33 دولة أوروبية.