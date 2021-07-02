المنحى السلبي يلازم توننداكس خلال الأسبوع من 28 جوان إلى 2 جويلية 2021

أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 28 جوان إلى 2 جويلية 2021 على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1 بالمائة عند مستوى 75ر7232 نقطة، وبلغ حجم التبادل خلال الأسبوع 2ر54 مليون دينار بمعدل يومي ناهز 8ر10 مليون دينار، بفضل تبادل 14 كتلة بقيمة جملية بلغت 35ر44 مليون دينار، من بينها 12 كتلة لسهم شركة التامين المغاربية بقيمة 85ر13 مليون دينار، و كتلتين لشركة صنع المشروبات بتونس بقيمة 5ر30 مليون دينار، بحسب تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية “.

وأظهر سهم شركة الاستثمار تونافست أفضل أداء خلال الأسبوع وسجل سعر السهم زيادة بنسبة 6ر14 بالمائة (750ر13) وسط حجم مبادلات ضئيل قدرت قيمته ب 71 ألف دينار.

وبدا سهم آيتاك من بين الأسهم الأكثر أرباحا خلال الأسبوع، وسط مبادلات هزيلة لم تتجاوز قيمتها 4 آلاف دينار، وتمكن السهم من تحسين أدائه بنسبة 4ر11 بالمائة (490ر0 دينار).

في المقابل تدحرج سعر سهم اسمنت قرطاج بنسبة 6ر20 بالمائة (580ر1 دينار) مع تحقيق مبادلات بقيمة 211 ألف دينار.

كما تراجع سعر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 5ر11 بالمائة (540ر0)، مع تغذية السوق بمبادلات بقيمة 125 ألف دينار.

واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس أكبر حصّة من المعاملات للأسبوع في حدود 32 مليون دينار، وفقد السهم 6ر1 بالمائة من قيمته (200ر18 دينار).