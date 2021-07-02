نابل-كوفيد19: تسجيل 8 وفيات و477 إصابة جديدة

كشفت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس “كورونا” بولاية نابل، والبالغ عددها 1472 تحليلا، عن تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ارتفع بموجبها مجموع الحالات النشيطة إلى 3793 حالة من بينها 182 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي.

وأبرز السليمي، في تصريح لـ (وات)، أن عدد الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة قد ارتفع إلى 27 ألفا و603 حالات، مشيرا إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 32 بالمائة، وفق تأكيده.

ولفت، في ذات الإطار، إلى أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 120 بالمائة بالقطاع العام و62 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 85 بالمائة بالقطاع العام و124 بالمائة بالقطاع الخاص.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس بلغ إثرها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة 842 وفاة (12 حالة وفاة خلال الـ48 ساعة الأخيرة).

وللإشارة فإن ولاية نابل تشهد معدل انتشار مرتفع جدا لعدوى فيروس “كورونا”، إذ بلغ معدل الإصابات الجديدة خلال الـ14 يوما الأخيرة 403 حالات لكل 100 ألف ساكن وذلك الى غاية يوم 30 جوان الفارط، بما يستوجب ضرورة تطبيق الحجر الصحي الشامل، حسب مقترحات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس “كورونا”.