النهضة تدعو الى تسخير كل موارد الدولة لمحاربة وباء كورونا وإرفاق أجراءات الحجر الشامل باجراءات اجتماعية

دعت حركة النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي، نشرته اليوم الجمعة، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى إصدار الأوامر التي تسمح بالشراءات المباشرة لكل المستلزمات الطبية في هذا الظرف الإستثنائي لانتشار وباء كورونا، وإعفاء كل التجهيزات الطبية من المعاليم الديوانية، وتسهيل وصولها للمستشفيات العموميّة، وتسخير كل موارد الدولة المالية واللوجستية لمحاربة الوباء، وفتح باب الإنتداب الاستثنائي في القطاع الصحي.

وشددت في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء أمس الخميس، على التطبيق الصارم للحجر الصحي في المدن ذات المستوى العالي من العدوى، توقيا من انتشار وباء كورونا المستجد، مع الحرص على مرافقة ذلك “بالإجراءات الإجتماعية التي تيسّر الإلتزام بقرارات الحجر الصحي”.

إلى ذلك، دعا البيان رئيس الحكومة، إلى الإشراف المباشر على إدارة المعركة ضد جائحة كورونا، والاستعانة بالكفاءات العلمية والسياسية، ودعوة كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات للإنخراط في هذه المعركة عبر لجنة وطنية تتابع الحالة الوبائية وتضع الخطط والإجراءات المناسبة للحد من انتشارها والتخفيف من تداعياتها الصحية والإجتماعية والإقتصاديّة.

واعتبرت النهضة أن النجاح في المعركة ضد وباء كورونا “يقتضي تعاونا وتكاملا بين مختلف مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للقيام بواجبها الوطني في توفير التلاقيح وإنقاذ أرواح المواطنين”، مؤكدة أن توفير التلاقيح للتوقي من كورونا “أولوية قصوى يجب أن تبذل فيها كل مؤسسات الدولة المعنية الجهد اللازم، وفق رؤية واضحة ومخططات شفافة وآجال معلومة”.

ووفق آخر إحصائيات أصدرتها وزارة الصحة، تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حاجز الـ15 ألف وفاة، بعد أن أعلنت أمس الخميس عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 6776 إصابة، وهي الأعلى منذ انتشار الجائحة في تونس ربيع العام الماضي، وذلك إثر إجراء 19 الفا و295 تحليلا مخبريا.