سوسة: حجر صحي شامل لمدة أسبوع بكامل الولاية بدءا من الأحد 4 جويلية

أصدرت ولاية سوسة، مساء اليوم الجمعة، بلاغا ضمنته تفاصيل الحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره بكامل ولاية سوسة لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد 4 جويلية والى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 .

ويشمل الحجر الصحي الشامل، منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ومنع التنقل من وإلى ولاية سوسة.

كما تقرر في اطار إجراءات الحجر الصحي الشامل غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية، والدعوة الى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية، وذلك إلى جانب منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات، سواء كانت علمية أاو رياضية او ثقافية وغيرها، ومنع ارتياد دور العبادة.

وأشار بلاغ الولاية إلى أن العمل يبقى مستمرا في حدوده الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021

ويستثنى من تطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل، المعنيون بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والهياكل المعنية بها، وكذلك العاملون بالمؤسسات الصحية والاستشفائية ومراكز التلقيح والمؤسسات الصناعية ذات الأنشطة الحيوية وذات الصبغة التصديرية.

يذكر أن غلب أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، صوتوا عقب اجتماعهم أمس الخميس، لفائدة إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة لمدة أسبوع قابل للتجديد، حسب تطور الوضع الوبائي، حيث صوت 31 عضو لفائدة قرار الحجر الصحي الشامل و9 أعضاء ضده.

ويأتي إقرار الحجر الشامل بكامل ولاية سوسة، اعتبارا للتطور السريع للوضع الوبائي بمختلف معتمديات الجهة، وبعد ما شهده مؤشر خطورة الوضع الوبائي بكامل الولاية من تطور ملحوظ في الأيام الأخيرة، حيث بلغت نسبة العدوى، 566 لكل 100.000 ساكن خلال الفترة الممتدة من 17 جوان الى 30 جوان.