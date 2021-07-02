تطاوين: عدد قياسي وغير مسبوق من الإصابات الجديدة خلال ال24 ساعة الماضية

رغم الاجراءات العديدة والمتتالية للحد من تفشي فيروس كورونا في مختلف المعتمديات، سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، رقما قياسيا وغير مسبوق من المصابين الجديد، بلغ 172 إصابة جديدة.

وتتوزع هذه الإصابات إلى 103 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية، و30 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية، و22 حالة في معتمدية رمادة، و11 حالة في معتمدية غمراسن، و03 حالات في معتمدية البئر الأحمر، وحالتين في معتمدية الصمار، وحالة وحيدة في معتمدية بني مهيرة. وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس إلى 6193 إصابة مؤكدة.

ويخضع 16 مصابا بفيروس كورونا للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي بلغ طاقته القصوى، فيما يرقد مصابان اثنان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة، ومصابان اخران في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، والذي نشرته اليوم الجمعة، حالتي وفاة جديدتين، واحدة في معتمدية رمادة، والأخرى في معتمدية تطاوين الشمالية جراء كوفيد-19. وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من سنة 2020 إلى 281 حالة، تتوزع إلى 129 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و58 في تطاوين الجنوبية و49 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و09 في رمادة و08 في الصمار و6 في ذهيبة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتهتها وتنظيم النجدة، كانت قد فرضت، أمام التفشي الواسع لهذا الوباء في مختلف مناطق الولاية، الحجر الصحي الشامل على معتمديات رمادة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، كما فرضت الحجر الصحي الموجه على معتمديات الصمار والبئر الاحمر وغمراسن وذهيبة إلى غاية 11 جويلية الجاري، إلا أن تطبيق هذه الاجراءات لم يعط أكله، لعدم التزام المواطنين بها، والغياب النسبي للرقابة، لا سيما في الأماكن المكتظة، على غرار الأسواق والمقاهي والمحلات العامة.

وأعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أنها في حالة انعقاد دائم لتحيين اجراءاتها، كلما تطلب الوضع الوبائي ذلك.