هيئة المحامين تدين الاعتداءات التي جدت مؤخرا بالبرلمان

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين ما جدّ مؤخرا بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من اعتداءات وسلوكيات صادمة وغير مقبولة.

وحذرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة ، من خطورة الأضرار التي ستلحقها أشكال العنف على السلم والامن الاجتماعيين.

ودعت الهيئة كل الاطراف المسؤولة الى اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه المظاهر وتطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم.

تجدر الإشارة إلى أن النائبة عبير موسي (معارضة) تعرضت في الجلسة العامة الأخيرة بمجلس نواب الشعب الي اعتداءين من قبل النائبين صحبي سمارة وسيف الدين مخلوف.

وقد تسببت الحادثتين في ردود فعل غاضبة ومنددة، وتواترت التحذيرات من مخاطر تصاعد العنف داخل البرلمان.