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وزارة التربية تعلن التخلي عن آلية نشر نتائج مختلف الامتحانات الوطنية دورة 2021 بالمؤسسات التربوية نظرا للوضع الصحي في البلاد

2021/07/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة، التخلي عن آلية نشر نتائج مختلف الامتحانات الوطنية دورة 2021 بالمؤسسات التربوية، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة الجسدية للمترشحين والمربين والأولياء، في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، انه بصفة استثنائية سيتم خلال هذه الدورة الاقتصار على التصريح بنتائج كل الامتحانات الوطنية عبر آليتي الإرساليات القصيرة والأنترنات دون سواهما.

وقد شرعت وزارة التربية منذ صباح اليوم في التصريح بنتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا عبر آلية الإرساليات القصيرة، علما وان النسبة العامة للنجاح بلغت 44,3 بالمائة.

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